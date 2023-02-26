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Сегодня, 14:18

«Акрон» — «Торпедо»: судья ошибочно удалил Полубояринова

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фото Скриншот трансляции матча «Акрон» — «Торпедо»

На 58-й минуте четвертьфинального матча FONBET Кубка России «Акрон» — «Торпедо» (2:0) арбитр Артем Любимов допустил серьезную ошибку, вынеся второе предупреждение игроку хозяев Данилу Полубояринову и удалив его с поля.

Футболист «Акрона» в том эпизоде в борьбе за мяч в центре поля опередил Олега Кожемякина, прыгнул выше соперника и сыграл в мяч. Столкновение игроков получилось жестким, потому что торпедовец пятился и, возможно, не видел Полубояринова.

Судья, объясняя свое решение применить дисциплинарные санкции, показал, что был нанесен удар локтем. Но этого и близко не было — Полубояринов не бил соперника рукой. Любимов ошибся, неверно оценив действия игрока «Акрона». А в итоге хозяева остались в меньшинстве.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
26 февр, 12:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
2:0
Торпедо М

Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Торпедо (Москва)
Артем Любимов (судья)
0
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