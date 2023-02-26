«Акрон» — «Торпедо»: судья «украл» время у футбола и болельщиков

Судья Артем Любимов добавил к основному времени первого тайма четвертьфинального матча FONBET Кубка России «Акрон» — «Торпедо» всего четыре минуты, а отправил команды на перерыв, когда на телесекундомере значились 49 минут и 14 секунд.

Несомненно, арбитр был неправ. Ведь только назначение 11-метрового удара в середине тайма заняло чуть больше пяти минут.

Были и другие остановки — например, когда «Акрон» забил второй мяч. Получается, что Любимов «украл» время у футбола и болельщиков, добавив меньше минут, чем нужно.