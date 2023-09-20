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Сегодня, 16:15

«Ахмат» — «Зенит»: прямая трансляция матча Кубка России

Прямая трансляция матча Кубка России «Ахмат» — «Зенит» начнется в 17.00 на «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Мирослав Ромащенко.
Мирослав Ромащенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ахмат» сыграет с «Зенитом» в матче группы C Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу в среду, 20 сентября. Встреча пройдет в Грозном на стадионе «Ахмат Арена», начало — в 17.15 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Ахмат» — «Зенит» можно будет в прямом эфире на канале «Матч ТВ». Начало — в 17.00. Следите за ключевыми событиями кубковой игры в матч-центре сайта «СЭ».

Текстовая трансляция самых интересных событий матча «Ахмат» — «Зенит» будет доступна на сайте «СЭ».

«Ахмат», который тренирует Мирослав Ромащенко, занимает третье место в турнирной таблице группы C с тремя очками. Сине-бело-голубые располагаются на второй строчке с 6 баллами.

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Кубок России
ФК Ахмат
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