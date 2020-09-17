Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Кубок России

«Ахмат» обыграл «Знамя» Шишкина и Павлюченко в Кубке России, Швец сделал дубль

17:01
Антон Швец. Фото ФК "Ахмат".
Антон Швец. Фото ФК "Ахмат".
Теги:

В матче элитного группового раунда Бестити-Кубка России «Ахмат» на выезде победил «Знамя» (Ногинск) со счетом 3:0.

В составе победителей дубль сделал Антон Швец. Еще один мяч забил Олег Иванов. Команды выступают в шестой группе вместе с «Шинником».

За «Знамя» в этом матче играли, в частности, Ренат Янбаев, Роман Шишкин, Александр Шешуков и Роман Павлюченко.

Кубок России

Элитный групповой раунд

«Знамя» (Ногинск) — «Ахмат» (Грозный) — 0:3 (0:2)

Знамя — Ахмат

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир