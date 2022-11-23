«Ахмат» — «Динамо»: смотреть прямую трансляцию матча Кубка России

В среду, 23 ноября, состоится матч 5-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России между «Ахматом» и «Динамо».

Встреча пройдет на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном и начнется в 16.00 по московскому времени.

«Ахмат» после четырех матчей занимает второе место в группе C, набрав шесть очков. «Динамо» с семью очками идет первым.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.