Абаскаль отреагировал на отмененный гол Соболева в матче «Спартака» с «Краснодаром»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал отмененный гол форварда Александра Соболева в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Краснодаром» (2:3).

— Что думаете по этому правилу с касанием при пенальти?

— Правила нужны, когда в них есть смысл. По мне — это правило двойного касания при пенальти — не нужно. Одно дело, когда есть смена направления, когда касание меняет траекторию. В другом случае — при всех технологиях, которые есть сегодня, это абсурд.

Во втором тайме Соболев заработал второй пенальти и реализовал его. Однако гол был отменен из-за двойного касания у форварда в момент исполнения одиннадцатиметрового. Главный арбитр матча Евгений Буланов принял решение после подсказки ВАР Павла Шадыханова.

«Спартак» с 12 очками вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места в группе D. У «Краснодара» — 11 очков и второе место. У «Динамо», которое занимает третье место, 8 очков и матч в запасе. Бело-голубые сыграют дома с «Пари НН» 2 ноября.