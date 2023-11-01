Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 23:28

Абаскаль отреагировал на отмененный гол Соболева в матче «Спартака» с «Краснодаром»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал отмененный гол форварда Александра Соболева в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Краснодаром» (2:3).

— Что думаете по этому правилу с касанием при пенальти?

— Правила нужны, когда в них есть смысл. По мне — это правило двойного касания при пенальти — не нужно. Одно дело, когда есть смена направления, когда касание меняет траекторию. В другом случае — при всех технологиях, которые есть сегодня, это абсурд.

Во втором тайме Соболев заработал второй пенальти и реализовал его. Однако гол был отменен из-за двойного касания у форварда в момент исполнения одиннадцатиметрового. Главный арбитр матча Евгений Буланов принял решение после подсказки ВАР Павла Шадыханова.

«Спартак» с 12 очками вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места в группе D. У «Краснодара» — 11 очков и второе место. У «Динамо», которое занимает третье место, 8 очков и матч в запасе. Бело-голубые сыграют дома с «Пари НН» 2 ноября.

ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
2
2
Читайте также
«Наши горячие парни действовали на эмоциях». Дагестанские бойцы ММА — о беспорядках в аэропорту Махачкалы
Нападающий «Вашингтона» Бэкстрем приостановил карьеру
В Москве осужден растлевавший на протяжении 11 лет детей продюсер
Тутберидзе рассказала о реакции Трусовой на второе место на Олимпиаде
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Абаскаль о поражении от «Краснодара»: «Такие матчи позволяют оценить, насколько тот или иной игрок готов к основе»
Абаскаль о поражении от «Краснодара»: «Мы сделали достаточно для положительного результата»
Незасчитанный гол Соболева с пенальти и дубль Кокшарова. Огненный матч «Спартака» и «Краснодара» в Кубке!
Ивич заявил, что игроки «Краснодара» выполнили его установки в матче со «Спартаком»
Эктов поздравил Денисова с автоголом в матче «Спартак» — «Краснодар»
Ивич о победе над «Спартаком»: «Интересная игра, много голов и моментов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Абаскаль о поражении от «Краснодара»: «Мы сделали достаточно для положительного результата»

Абаскаль о поражении от «Краснодара»: «Такие матчи позволяют оценить, насколько тот или иной игрок готов к основе»
Новости
RSS RSS
Все новости