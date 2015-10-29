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Кубок России

29 октября 2015, 22:03

Стефан Страндберг: "Краснодар" будет бороться за максимальный результат на трех фронтах"

Борис САТАРОВ
Корреспондент
Екатерина Потапова
Корреспондент
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Защитник "Краснодара" Стефан Страндберг после победы над "Анжи" (3:1) в матче 1/8 финала кубка России заявил, что его команда способна показывать хорошие результаты во всех трех турнирах, в которых принимает участие, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Я считаю, что мы сыграли отлично в первые 20 минут, продемонстрировали высококачественный футбол, – отметил Страндберг. – Чего нам не хватило? Нам надо было решать эту игру после первого тайма. Мы могли победить со счетом 3:0 или 4:0. Но, к сожалению, мы этого не сделали. Во втором тайме мы так же хорошо не сыграли, футбол пошел равный, 50 на 50 – и у нас были моменты, и у соперника. В итоге получилось, что один гол они нам все-таки забили. Но тем не менее, в общем я доволен результатом.

– А что помешало во втором тайме сыграть так же хорошо, как и в первом?

– Если бы у меня был ответ на этот вопрос, то я был бы лучшим тренером в мире (улыбается). Что могу сказать? Не сыграли так хорошо, как и в первом. Футбол – это изменчивая игра. Пытаешься сделать все, что от тебя зависит, и сделать это хорошо, но бывает, что не получается и играешь не так успешно, как хотелось бы.

– Следующая игра в Кубке России будет против "Терека". Что скажете об этой команде?

– "Терек" – хорошая команда, мы с ней один матч уже сыграли дома. У него много атакующих игроков, поэтому для нас этот матч будет действительно очень сложным. Тем не менее, я полагаю, что мы, как команда, сильнее "Терека" и должны побеждать его 9 раз из 10. Поэтому, если мы приложим все усилия, сыграем хорошо, то у нас будут все шансы победить его и выйти в следующий этап Кубка.

– Сегодня было очень холодно. Это как-то помешало?

– Я норвежец, поэтому привык к такой погоде. На самом деле, конечно, было приятнее играть, когда было теплее, но и холод нисколько не напрягает. Кому, может, и хуже, так это бразильцам (улыбается).

– Насколько в этом сезоне для "Краснодара" важен Кубок России, учитывая, что команда играет на три фронта?

– Для нас каждый турнир очень важен. Во-первых, в чемпионате мы должны войти в первую тройку, Кубок мы хотим выиграть, в Лиге Европы – добиться максимального результата и пройти как можно дальше. Играем много матчей, и здесь очень важно хорошо восстанавливаться после каждой игры. Но опять же, если футболист – профессионал, также профессионально относится к своим обязанностям, то он должен играть много матчей и играть в них хорошо. Мы так и будем дальше действовать.

Стефан Страндберг
ФК Анжи
ФК Краснодар
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