Легендарный форвард вернулся в 2009 году в Россию банкротом и подписал солидный контракт с магнитогорским «Металлургом».

Звезда-банкрот

Представьте, на ваш счет поступило несколько миллионов долларов. Уверен, вы захотите как минимум защитить средства от инфляции, а при благоприятном сценарии увеличить состояние, вложившись в какие-либо активы. В таком случае не исключены риски потерь, которые возможно просчитать, но не все подходят к этому ответственно.

Такой участи не избежал и нападающий Сергей Федоров. За карьеру в НХЛ он заработал приличную сумму, а наибольший доход получил в сезоне-1997/98. Забастовка и легендарный оффершит «Каролины» помогли раскрутить «Детройт» на невероятный контракт: 38 миллионов на шесть лет. Причем базовый оклад составил только 2 миллиона за сезон, еще 14 — подписной бонус и 12 — премиальные за выход в финал конференции.

«Ред Уингз» шагнули дальше и второй год подряд выиграли Кубок Стэнли. Чтобы рассчитаться с россиянином, владельцу клуба Майку Иличу пришлось одолжить необходимую сумму в банке — эту сделку назвали «кредитом на Федорова».

За сезон хоккеист получил космические 28 миллионов (минус налоги, разумеется). Часть средств он направил в благотворительный фонд, но остальная сумма и заработанные после деньги канули в небытие. Сергей связался с мошенником Джозефом Задой, который «курировал» его финансовые дела, но за 11 лет развел хоккеиста примерно на 60 миллионов. Вместо невероятной доходности от вложенных средств в нефтяные активы Сергей остался ни с чем.

Сергей Федоров. Фото Reuters

— Я действительно потерял все деньги. Доверился не тем людям. У меня был близкий товарищ (речь о Заде. — Прим. «СЭ»), двадцать лет дружили. Расписал, как можно увеличить свою капитализацию, обещал большие дивиденды. Я как раз родителям планировал кое-что купить... Да и вообще мыслил так, поверхностно. В итоге ничего не получилось. А человек в тюрьме, — рассказывал Сергей в интервью «СЭ».

Прежде чем уйти в бизнес, Джозеф увлекался конным спортом и работал тренером. На деньги, полученные от Федорова и других жертв (например, многократного чемпиона по конному спорту Роберта Довера), Зада приобрел лошадь, выигравшую золото Олимпиады в Сиднее, а также обзавелся недвижимостью во Флориде, Детройте и Веллингтоне.

Действовал Зада по классической схеме пирамиды. Каждому новому клиенту он обещал высокий и гарантированный доход. На первых этапах часть прибыли действительно возвращалась инвесторам (скорее всего, из личных средств Джозефа), а те, в свою очередь, рассказывали о возможности обогатиться друзьям и знакомым. Так Зада получал новых клиентов, выплаты которым уже осуществлялись за счет первых жертв. Когда деньги заканчивались, пирамида рушилась, и ни о каких «доходах» речь уже не шла — все средства были в распоряжении Джозефа.

Судебные разбирательства завершились лишением свободы Зады на 15 лет, но деньги Федоров так и не получил. Единственной компенсацией, которой удалось добиться, стали стопроцентные налоговые льготы в США. Более того, в мае 2020 года из-за распространения ковида среди заключенных Джозефа перевели под домашний арест. Оставшиеся 11 лет он проведет в своем роскошном особняке в Детройте.

— Что я чувствовал тогда? Пропасть. Страх. Как жить дальше? Я в это время за «Вашингтон» играл. Еле с эмоциями совладал, неделю был в полной прострации. Когда все проанализировал, понял — психологически меня грамотно подтянули. При участии еще одного бывшего моего товарища. Все, что заработал в хоккее, ушло в никуда, — говорил Сергей.

Сергей Федоров. Фото photo.khl.ru

Возвращение в Россию

Сейчас приезд российских игроков из-за океана не кажется чем-то невероятным. Они выбирают КХЛ, чтобы перезапустить карьеру, заработать или попросту закончить с хоккеем дома. Но буквально лет десять назад возвращение таких звезд, как Федоров, Зубов, Яшин, Козлов, воспринималось невероятным прорывом для имиджа лиги. Не важно, сколько им лет, — сам факт, что они выбрали КХЛ, говорил о многом.

Сергей вернулся в Россию в 2009 году после 18 сезонов в НХЛ и трех завоеванных Кубков Стэнли. Он мог оказаться в любом клубе, но условия «Магнитки» оказались лучше других. Сыграл на руку генменеджеру «Металлурга» Геннадию Величкину и семейный фактор — Федоров получил возможность сыграть с младшим братом Федором в одной команде. Приглашение звездного ветерана — во многом прерогатива владельца клуба Виктора Рашникова, который не пожалел ради него серьезных денег. В СМИ говорили о девяти-десяти миллионах долларов за три года, были слухи и о значительно большей сумме.

— Я был готов играть в любом российском клубе, но после того, как в «Магнитке» оказался брат Федор, мой выбор был предопределен в пользу Магнитогорска, — говорил Сергей.

— Вот вы сами посмотрите на него, разве можно сказать, что он приехал доигрывать?! Давайте так: пусть о возрасте Федорова будут говорить болельщики. Это будет самая реальная оценка его возраста. Мы видели, как он в «Вашингтоне» забил решающий гол, благодаря ему команда вышла в полуфинал. Мы видели его игру в сборной России. Мы понимаем, что, конечно, годы берут свое, но — не сегодня, — рассказывал Величкин.

Наивно было предполагать, что Федоров станет рвать и метать в свои 39. Сверхрезультативностью нападающий похвастаться не мог, но точно не разочаровал. В первом же матче за «Металлург» Сергей отметился голом, а всего в 50 играх регулярки набрал 29 (9+20) очков.

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В сезоне-2010/11 «Магнитку» возглавил финн Кари Хейккиля. При нем Федоров преобразился и в плей-офф: 12 (5+7) очков в 20 матчах, 64 процента на вбрасываниях, больше 20 минут на льду — вторая (или какая по счету) молодость, не иначе.

«Металлург» с Федоровым героически спасся в финале «Востока» с 1-3 против «Салавата Юлаева», но седьмой матч остался за уфимцами. Интересно, что, когда «Салават» повел 1:0, после этого «сталевары» не нанесли ни одного броска в створ. Сергей был близок к очередному большому финалу в своей карьере, но история не терпит сослагательного наклонения.

Третий год в «Магнитке» стал для Федорова точкой в профессиональной карьере. Рашников не прогадал, раскошелившись на звездного ветерана. И для «сталеваров», и для всей лиги его приезд стал колоссальным имиджевым прорывом. Главное, что у Федорова не было никакой звездной болезни — ко всем он относился с уважением и показал себя настоящим профессионалом. У таких людей многому можно поучиться, кроме решения финансовых вопросов.

— В бизнес больше ни ногой? Это точно. Даже если наобещают золотые горы, сразу деньги принесут, разговор будет короткий. Лучше на хоккее сосредоточусь, — говорил Федоров.

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