Жена Дмитрия Комбарова высказалась после отставки Кононова

Супруга защитника «Крыльев Советов» Дмитрия Комбарова Татьяна в Instagram прокомментировала отставку Олега Кононова после поражения «Спартака» от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России.

Жена Комбарова, который выступал за красно-белых с 2010-й по 2019-й год, оставила комментарий под постом супруги экс-защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти Екатерины: «Как тонко и правильно сказано».

Ранее Екатерина Боккетти написала следующий пост: «Развалить за столь короткий срок, ничего не построив при этом! Говорят «эффект бумеранга»... Я в него не верю, но бабушка говорила в детстве , что добро побеждает зло и лицемерие.

Сегодня, 29 сентября, руководство «Спартака» объявило об отставке Кононова после матча с «Оренбургом».

«Говорят «эффект бумеранга...» Пост жены Боккетти после отставки Кононова