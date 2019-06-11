"Зенит" сыграет с "Гонведом" и "Црвеной Звездой"

Определились соперники "Зенита" по двум заключительным матчам в рамках тренировочных сборов, информирует официальный сайт клуба.

29 июня команда Сергея Семака проведет в Австрии две игры подряд. В первой петербуржцы встретятся с венгерским "Гонведом" из Будапешта, во второй – с белградской "Црвеной Звездой".



Кроме того, в рамках этих же сборов 21 июня сине-бело-голубые сыграют с "Ваккером" из Инсбрука, а 25-го – с болгарским "Левски".



Тренировочные сборы пройдут в Австрии с 18 по 29 июня, первый официальный матч нового сезона состоится 6 июля в Москве, когда "Зенит" разыграет Суперкубок России с "Локомотивом".