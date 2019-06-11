"Зенит" сыграет с "Гонведом" и "Црвеной Звездой"

Определились соперники "Зенита" по двум заключительным матчам в рамках тренировочных сборов, информирует официальный сайт клуба.
29 июня команда Сергея Семака проведет в Австрии две игры подряд. В первой петербуржцы встретятся с венгерским "Гонведом" из Будапешта, во второй – с белградской "Црвеной Звездой".
Кроме того, в рамках этих же сборов 21 июня сине-бело-голубые сыграют с "Ваккером" из Инсбрука, а 25-го – с болгарским "Левски".
Тренировочные сборы пройдут в Австрии с 18 по 29 июня, первый официальный матч нового сезона состоится 6 июля в Москве, когда "Зенит" разыграет Суперкубок России с "Локомотивом".
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-06-11-zenit-sygraet-v-iyune-s-klubami-iz-vengrii-i-serbii.htm
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