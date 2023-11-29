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«Зенит» пожелал скорейшего выздоровления Михаилу Боярскому

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Михаил Боярский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» пожелал скорейшего выздоровления болельщику команды актеру и певцу, народному артисту России Михаилу Боярскому, которого госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга.

28 ноября стало известно, что 73-летнего Боярского экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга с подозрением на инфаркт, однако состояние артиста удалось стабилизировать.

«Футбольный клуб «Зенит» желает Михаилу Боярскому скорейшего выздоровления. Уважаемый Михаил Сергеевич, сине-бело-голубые желают вам здоровья и скорейшего возвращения на трибуну!» — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале «Зенита».

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб готов оказать Боярскому всю необходимую помощь.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Михаил Боярский
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
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 - : -
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