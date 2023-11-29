«Зенит» пожелал скорейшего выздоровления Михаилу Боярскому

«Зенит» пожелал скорейшего выздоровления болельщику команды актеру и певцу, народному артисту России Михаилу Боярскому, которого госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга.

28 ноября стало известно, что 73-летнего Боярского экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга с подозрением на инфаркт, однако состояние артиста удалось стабилизировать.

«Футбольный клуб «Зенит» желает Михаилу Боярскому скорейшего выздоровления. Уважаемый Михаил Сергеевич, сине-бело-голубые желают вам здоровья и скорейшего возвращения на трибуну!» — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале «Зенита».

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб готов оказать Боярскому всю необходимую помощь.