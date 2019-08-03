"Зенит" поздравил Ракицкого с днем рождения

"Зенит" поздравил защитника команды Ярослава Ракицкого с днем рождения. Украинскому футболисту сегодня исполняется 30 лет.

Напомним, что футболист перешел в "Зенит" из "Шахтера" по ходу прошлого сезона. Всего в чемпионате России он провел 15 матчей и забил три мяча. Ракицкий является чемпионом России-2018/19, а в составе донецкого клуба он 8 раз побеждал в чемпионате Украины, по 6 раз – в Кубке Украины и Суперкубке страны.