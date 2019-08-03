"Зенит" поздравил Ракицкого с днем рождения

"Зенит" поздравил защитника команды Ярослава Ракицкого с днем рождения. Украинскому футболисту сегодня исполняется 30 лет.
Напомним, что футболист перешел в "Зенит" из "Шахтера" по ходу прошлого сезона. Всего в чемпионате России он провел 15 матчей и забил три мяча. Ракицкий является чемпионом России-2018/19, а в составе донецкого клуба он 8 раз побеждал в чемпионате Украины, по 6 раз – в Кубке Украины и Суперкубке страны.
Ярославу Ракицкому — 30!— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) August 3, 2019
С днем рождения, дорогой Ярослав! 🎂🎉 pic.twitter.com/y10ZRI1DVa
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