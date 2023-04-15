Зеленов — о будущем Крала и Кофрие: «Давайте дождемся летнего трансферного окна»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал «СЭ» о будущем хавбека команды Алекса Крала и защитника Максимилиано Кофрие.

— На неделе была информация о том, что Алекс Крал постарается разорвать контракт со «Спартаком». Известно ли вам что-то об этом?

— Давайте дождемся летнего трансферного окна, посмотрим, какое решение примет ФИФА, будет ли продлено правило о возможности приостановки контрактов. Есть несколько вариантов, клуб над этим работает. Вся информация будет ближе к лету.

— Заинтересован ли клуб в том, чтобы вернуть из аренды Крала и Кофрие?

— Это вопрос к спортивному блоку. За всеми нашими футболистами мы следим, но опять же конкретику давайте дождемся летом.

Крал стал игроком «Спартака» в 2019 году. Он побывал в аренде в «Вест Хэме», а в июле 2022-го футболист перешел на правах аренды в «Шальке» до конца текущего сезона. За немецкую команду полузащитник сыграл 24 матча и отметился результативной передачей.

Соглашение Крала с красно-белыми рассчитано до июня 2024 года.

Кофрие перешел в аренду в «Клермон» в августе 2022 года и провел за французскую команду 18 матчей в лиге 1, не отметившись результативными действиями.

Контракт бельгийца со «Спартаком» рассчитан до июня 2025 года.