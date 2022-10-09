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9 октября, 11:54

Защитник «Спартака» Денисов: «Я привык доказывать делом, а не говорить»

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал, как отреагировал на критику болельщиков в свой адрес в начале сезона.

«Для меня было в новинку получить столько внимания. Я привык доказывать делом, а не говорить, поэтому долго не понимал, отчего в Интернете пошла такая реакция. Первое время было не по себе, но близкие и команда поддержали меня и вернули мыслями к футболу. Нужно продолжать заниматься любимым делом, а не переживать из-за подобных историй», — цитирует 19-летнего футболиста пресс-служба официального сайта клуба.

Также он поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«У нас много ребят из «Крыльев». Думаю, они расскажут про своих бывших партнеров поподробнее, но в целом готовимся, как ко встрече с любой другой командой. Недавно мы играли с самарцами в Кубке, поэтому представление о сопернике есть. Думаю, состав они поменяют, но игровые идеи останутся прежними», — добавил защитник

Денисов перешел из «Зенита» в «Спартак» в июле 2019 года, в этом году он подписал новый контракт с московским клубом.

В сезоне 2022/23 защитник сыграл 11 матчей за красно-белых (9 в РПЛ и 2 в Кубке России) и отличился одним голом.

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдет 9 октября в 14:00 по московскому времени.

Источник: https://spartak.com/news/2022-10-08-daniil_denisov_blizkiye_i_komanda_podderzhali_menya__vernuli_myslyami_k_futbolu/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
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2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
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 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
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24.10 20:00
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Зенит

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П
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Квинси Промес

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Александр Соболев

Спартак

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Зенит

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 12 1 3
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