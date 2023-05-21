Защитник «Динамо» Майстрович перенесет операцию в Европе

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что защитник команды Милан Майстрович перенесет операцию в Европе.

— Как оцените состояние Майстровича?

— На следующей неделе он будет прооперирован и тогда будет возможно назвать какие-то сроки восстановления. Операция в России или Европе? В Европе. Это решение нашей медицинской службы. Их экспертной позиции мы доверяем.

18-летний серб получил разрыв крестообразной связки в матче 27-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:3).