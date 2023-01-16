Мойзес: «Моя цель — продолжить выступления за ЦСКА и в дальнейшем»

Бразильский защитник ЦСКА Мойзес заявил, что хочет выступать за армейцев после окончания арендного соглашения.

— Надеюсь хорошо отработать этот период, — цитирует Bobsoccer Мойзеса. — Впереди вторая часть сезона, сделаю все, чтобы провести ее наилучшим образом. Моя цель в том, чтобы продолжить выступления за ЦСКА и в дальнейшем. Меня прекрасно приняли, чувствую себя очень комфортно. Постараюсь своей игрой убедить руководство клуба в том, что мой трансфер стоит выкупить.

— Хотите остаться в ЦСКА на долгое время?

— Именно так! Я с самого начала не планировал просто приехать на один сезон, чтобы годик поиграть и уехать обратно. На месте убедился, что оказался в сильном и амбициозном клубе. Хочется идти вперед вместе с командой! Разумеется, одного моего желания недостаточно. Нужно доказать, что могу быть полезен.

ЦСКА арендовал Мойзеса в начале августа 2022 года. Срок арендного соглашения рассчитан до 30 июня 2023 года. На его счету 2 голевые передачи в 18 матчах за армейцев. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего бразильца в 2,5 миллиона евро.