Защитник ЦСКА Гайич: «Николич отличный тренер, с ним хорошо работать»

Защитник ЦСКА Милан Гайич в комментарии для «СЭ» рассказал о работе под руководством специалиста Марко Николича.

45-летний серб стал главным тренером армейцев 4 июня.

«Николич отличный тренер, с ним очень хорошо работать. На данный момент мы стараемся понять все его идеи, перестроиться как можно быстрее. Самое главное, чтобы был результат, тогда работать легче», — сказал Гайич «СЭ».

ЦСКА после двух стартовых туров занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка.