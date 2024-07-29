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Защитник ЦСКА Гайич: «Николич отличный тренер, с ним хорошо работать»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Милан Гайич в комментарии для «СЭ» рассказал о работе под руководством специалиста Марко Николича.

45-летний серб стал главным тренером армейцев 4 июня.

«Николич отличный тренер, с ним очень хорошо работать. На данный момент мы стараемся понять все его идеи, перестроиться как можно быстрее. Самое главное, чтобы был результат, тогда работать легче», — сказал Гайич «СЭ».

ЦСКА после двух стартовых туров занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка.

Милан Гайич
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
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 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
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 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
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