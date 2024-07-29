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Сегодня, 16:25

Маркиньос не полетел на матч Лиги чемпионов с «Ференцварошем»

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Венгерский журналист издания Nemzeti Sport Бенефито Бензе сообщил «СЭ», что полузащитник «Ференцвароша» Маркиньос не отправился с командой на матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против валлийского «Нью Сэйнтс».

«Маркиньос не полетел с командой на матч», — сказал Бензе «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Маркиньос склоняется к переходу в «Локомотив».

Об интересе железнодорожников к 24-летнему бразильцу стало известно 12 июля. 20 июля в клубе подтвердили, что ведут переговоры с футболистом, однако 24 июля появилась информация о том, что «Спартак» перехватил игрока. Утверждалось, что на ситуацию мог повлиять новый главный тренер красно-белых Деян Станкович, работавший с форвардом в «Ференцвароше».

Александр Абустин

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК Ференцварош
Маркиньос Коста
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
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 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
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