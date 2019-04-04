Юрий Семин: "Другой клуб? Уже нет, возраст не тот"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью YouTube-каналу Commandos, что столичный клуб станет последним в его тренерской карьере. В мае специалисту исполнится 72 года. Он возглавлял железнодорожников с 1986 по 1990-й, с 1992 по 2005-й, с 2009 по 2010-й и с 2016 года.

- Можете представить себя в другом клубе?

- Нет, уже нет. Возраст уже не тот.

- Сколько хотели бы еще тренировать?

- Думаю, еще лет пять.

- А хотели бы остаться в "Локомотиве" на другой должности?

- Другой вопрос, хотели бы видеть меня?

С "Локо" Семин выиграл три чемпионата, пять Кубков и два Суперкубка России. Без Семина клуб за всю историю завоевал только четыре трофея - два Кубка СССР и два Кубка России.