Юрий Матвеев утвержден главным тренером «Урала»

Юрий Матвеев утвержден в должности главного тренера «Урала», сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

53-летний специалист ранее являлся исполняющим обязанности главного тренера команды, заменяя уволенного после вылета из полуфинала Кубка России от «Химок» (1:3) Дмитрия Парфенова.

— Главным тренером «Урала» назначен Юрий Матвеев, — говорится в заявлении на сайте «Урала». — 53-летний специалист ранее уже работал в качестве наставника основной команды, а также несколько раз исполнял обязанности главного тренера. Именно под его руководством «Урал» в 2015 году сохранил прописку в Премьер-Лиге, обыграв в стыковых матчах «Томь». На протяжении последнего времени Юрий Матвеев возглавлял команду «Урал-2», с которой занял третье место в завершившемся сезоне ПФЛ.

Помогать Юрию Матвееву в тренерском штабе «Урала» будут Евгений Аверьянов (тренер), Андрей Шпилев (тренер вратарей), Дмитрий Столбиков (тренер-аналитик), Владимир Гашнев (тренер-реабилитолог), Павел Суетин и Иван Йовановски (специалисты по физподготовке).