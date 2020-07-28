РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Юрий Матвеев утвержден главным тренером «Урала»

14:12
Юрий Матвеев (в центре). Фото ФК «Урал»
Юрий Матвеев (в центре). Фото ФК «Урал»
Теги:

Юрий Матвеев утвержден в должности главного тренера «Урала», сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

53-летний специалист ранее являлся исполняющим обязанности главного тренера команды, заменяя уволенного после вылета из полуфинала Кубка России от «Химок» (1:3) Дмитрия Парфенова.

— Главным тренером «Урала» назначен Юрий Матвеев, — говорится в заявлении на сайте «Урала». — 53-летний специалист ранее уже работал в качестве наставника основной команды, а также несколько раз исполнял обязанности главного тренера. Именно под его руководством «Урал» в 2015 году сохранил прописку в Премьер-Лиге, обыграв в стыковых матчах «Томь». На протяжении последнего времени Юрий Матвеев возглавлял команду «Урал-2», с которой занял третье место в завершившемся сезоне ПФЛ.

Помогать Юрию Матвееву в тренерском штабе «Урала» будут Евгений Аверьянов (тренер), Андрей Шпилев (тренер вратарей), Дмитрий Столбиков (тренер-аналитик), Владимир Гашнев (тренер-реабилитолог), Павел Суетин и Иван Йовановски (специалисты по физподготовке).

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир