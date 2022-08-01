Караев заявил, что ему надо расти и расти до уровня Ибрагимовича

Нападающий «Торпедо» Давид Караев прокомментировал сравнение со Златаном Ибрагимовичем. Пресс-служба московского клуба сравнила форварда с игроком шведской сборной после гола в матче 3-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

«Приятно, хотя это и шуточное сравнение — до такого великого игрока еще расти и расти. Если вообще возможно дорасти. Конечно, такое не отрабатывается заранее, хотя у нас бывают тренировки, где работаем над ударами после кроссов. Просто так совпало», — приводит Sport24 слова Караева.

Караев в июне перешел в «Торпедо» из «СКА-Хабаровска». 27-летний нападающий в прошедшем сезоне провел 39 матчей за хабаровский клуб во всех турнирах и забил 14 голов.