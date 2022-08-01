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Караев — о сравнении с Ибрагимовичем: «До такого великого игрока расти и расти»

Караев заявил, что ему надо расти и расти до уровня Ибрагимовича
Алексей Еремин
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Нападающий «Торпедо» Давид Караев прокомментировал сравнение со Златаном Ибрагимовичем. Пресс-служба московского клуба сравнила форварда с игроком шведской сборной после гола в матче 3-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

«Приятно, хотя это и шуточное сравнение — до такого великого игрока еще расти и расти. Если вообще возможно дорасти. Конечно, такое не отрабатывается заранее, хотя у нас бывают тренировки, где работаем над ударами после кроссов. Просто так совпало», — приводит Sport24 слова Караева.

Караев в июне перешел в «Торпедо» из «СКА-Хабаровска». 27-летний нападающий в прошедшем сезоне провел 39 матчей за хабаровский клуб во всех турнирах и забил 14 голов.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-01-napadayushchiy-torpedo-karayev-kotoryy-zabil-v-stile-ibragimovicha-prokommentiroval-sravneniye-so-shvedom
Златан Ибрагимович
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 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
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 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
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 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
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