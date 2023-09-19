Юран рассказал о своем состоянии после операции

Главной тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о своем состоянии после выписки из больницы.

8 сентября стало известно, что 54-летний специалист перенес экстренную операцию. Юрана выписали из больницы 14 сентября — за день до гостевого матча 8-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).

Тренер руководил командой в игре с бело-голубыми и был на скамейке во время сегодняшнего матча FONBET Кубка России против «Спартака» (0:3).

— Сергей Николаевич, как вы себя чувствуете?

— Нормально, все хорошо, спасибо большое, — ответил Юран.

Сергей Юран возглавляет «Пари НН» с апреля 2023 года. Его контракт с нижегородским клубом действует до конца июня 2025 года.