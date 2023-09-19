Абаскаль: «Для меня Промес — лучший игрок России»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, считает ли он нападающего Квинси Промеса лучшим игроком в России.

«Для меня — однозначно да. Но нужно отметить и всю команду, которая ему помогает. В моей карьере это один из лучших футболистов, с кем я работал. Квинси добился этих высот благодаря профессионализму, отношению к делу и качествам», — цитирует Абаскаля matchtv.ru.

В этом сезоне Промес провел за «Спартак» 11 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

31-летний голландец выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. В феврале 2021-го форвард вернулся в московский клуб. Вместе со «Спартаком» Промес стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Всего за московский клуб он провел 225 матчей, забил 110 мячей и отдал 57 результативных передач.