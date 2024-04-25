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Йевтич рассказал о работе под руководством Рахимова в «Рубине»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич рассказал о работе под руководством главного тренера команды Рашида Рахимова.

— Я долго тренировался индивидуально, поэтому контакта у нас особо не было. Тренер хвалил меня, и говорил, что я спокойно смогу со всем справиться. Я очень ценю это и благодарен Рашиду Маматкуловичу за поддержку.

— Какой он в тренировочном процессе? Говорят, что он строгий.

— Иногда надо быть строгим, чтобы двадцать людей поняли, чего ты хочешь. Иногда он бывает и мягким. Это нормально, — цитирует Йевтича Metaratings.ru.

Рахимов возглавил «Рубин» в апреле 2023 года и вывел команду в РПЛ из Первой лиги. После 24 туров РПЛ казанский клуб занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

Источник: https://metaratings.ru/news/ievtich-o-rakhimove-inogda-nado-byt-strogim-chtoby-lyudi-ponyali-chego-ty-khochesh-356595/
Рашид Рахимов
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
9
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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