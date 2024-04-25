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Непомнящий: «На сегодняшний день Дзюба сильнее своих конкурентов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский тренер Валерий Непомнящий считает, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба сильнее конкурентов по команде.

«На сегодняшний день он сильнее своих конкурентов. Да, по сути, кроме Тимура Сулейманова, и вспомнить некого. Пробовали на острие Максима Глушенкова, но в таком случае включалась уже совсем другая конструкция. В любом случае, когда Артем будет полностью готов, тогда поможет команде на все 100 процентов. Не верю, что его специально зачехлили и он осел на скамейке надолго. Он еще будет первым номером», — цитирует RT Непомнящего.

В этом сезоне 35-летний Дзюба забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи в 25 матчах во всех турнирах.
Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1304434-nepomnyaschii-dzyuba-konkurenty
Артем Дзюба
Валерий Непомнящий
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
9
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 2 : 3
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 0 : 2
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 3 : 2
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Ахмат – Сочи
 - : -
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