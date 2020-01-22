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Йевтич провел первую тренировку с «Рубином»

14:12
Дарко Йевтич. Фото ФК «Рубин»
Дарко Йевтич. Фото ФК «Рубин»
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Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич провел первую тренировку с командой, сообщает официальный Twitter клуба.

26-летний швейцарец подписал контракт с казанцами 22 января, перейдя из «Леха». Соглашение рассчитано на 4,5 года.

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