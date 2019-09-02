РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Live
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Я очень ценю ваше внимание». Черчесов поблагодарил за поздравления

2 сентября 2019, 23:10
Теги:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов празднует день рождения. Сегодня ему исполнилось 56 лет. В подарок он получил от команды торт.

«Дорогие друзья, уважаемые болельщики! Большое спасибо за ваши поздравления и теплые пожелания. Я очень ценю ваше внимание и поддержку», — написал Черчесов в Instagram.

Сейчас тренер находится с национальной командой на сборах в Новогорске. Команда готовится к матчам отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (6 сентября, Глазго) и Казахстана (9 сентября, Калининград).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир