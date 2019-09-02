«Я очень ценю ваше внимание». Черчесов поблагодарил за поздравления

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов празднует день рождения. Сегодня ему исполнилось 56 лет. В подарок он получил от команды торт.

«Дорогие друзья, уважаемые болельщики! Большое спасибо за ваши поздравления и теплые пожелания. Я очень ценю ваше внимание и поддержку», — написал Черчесов в Instagram.

Сейчас тренер находится с национальной командой на сборах в Новогорске. Команда готовится к матчам отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (6 сентября, Глазго) и Казахстана (9 сентября, Калининград).