Вячеслав Малафеев: «Манчини не хотел, чтобы я появлялся на базе»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев, два с половиной года занимавший в клубе должность заместителя спортивного директора, рассказал о взаимоотношениях с Роберто Манчини.

— В какой момент осознали, что в «Зените» не останетесь?

— Уже с появлением летом 2018-го Хавьера Рибалты на посту спортивного директора многое стало понятно. Я переключился на работу с «Зенитом-2» и молодежной командой. Тоже интересный опыт, но хотелось большего. 31 мая контракт закончился. Продлить не предлагали, да я и сам не видел для себя перспектив — по крайней мере в нынешнем формате. Сразу скажу — на «Зенит» никаких обид нет, с уважением отношусь к любому решению клуба.

— Информация, что вы покинули спортивный департамент, появилась еще в конце января.

— А вот тут без комментариев. Извините.

— Тогда о другом. До назначения Рибалты в «Зените» сложилась странная ситуация. Было два заместителя спортивного директора — вы и Оресте Чинквини, но сам спортивный директор отсутствовал.

— У нас с Чинквини было четкое разделение обязанностей. Он занимался легионерами, я — нашими игроками. Плюс Чинквини постоянно находился рядом с командой, я же больше времени проводил в офисе. Мы нормально взаимодействовали, делились информацией, иногда вместе встречались с агентами. Ну а ключевые решения принимал Сергей Фурсенко, президент клуба.

— Так почему в клубе не было спортивного директора?

— Изначально на эту должность меня и приглашали. Но неожиданно воспротивился Манчини. Хотя до моего прихода в «Зенит» мы ни разу не общались. Впрочем, как и после. Только здоровались. Манчини даже не хотел, чтобы я появлялся на базе. Об этом мне сразу сказал Чинквини.

— Почему тренер принял вас в штыки?

— Понятия не имею. Странное отношение к человеку, которого ты совсем не знаешь. Наверное, ему про меня наговорили — мол, придет Малафеев и будет всех чихвостить, как Тотти в «Роме».

— Тренер-то Манчини хороший?

— Вы же видите — со сборной Италии добивается результата.

— А с «Зенитом» — пятое место.

— Стартовали при Манчини здорово, долго лидировали. Но во второй половине сезона что-то пошло не так.

— Что же?

— Мне кажется, в какой-то момент Манчини разочаровался в российском футболе. То ли ожидания не совпали с реальностью. То ли не сумел адаптироваться. К тому же вскоре поступило предложение, от которого не смог отказаться.

— Вы об итальянской сборной?

— Да.

— За что он Дзюбу невзлюбил?

— Отвечу так — Манчини не хотел видеть его в команде не по спортивным причинам.

— Сам Дзюба в интервью обронил: «Манчини говорил, что я разлагаю коллектив, расслабляю Кокорина, меня боятся иностранцы». Подтверждаете?

— Откуда мне знать, что делал Дзюба, разлагал команду или нет, если контракт с «Зенитом» я подписал в конце ноября и на базу меня не пускали? Как раз тогда и началась вся эта история. (Александр Кружков)