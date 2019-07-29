Время начала матча "Краснодар" - "Рубин" перенесено

РПЛ перенесла время начала матча 5-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Рубин". Игра, как и было запланировано, состоится 10 августа, но начнется в 19.00 по московскому времени. Билеты, приобретенные заранее, будут действительны.
Таким образом, игра пройдет в то же время, что и встреча "Динамо" - "Зенит".
❗Друзья, обращаем внимание, что время начала матча #КраснодарРубин перенесено на 19:00.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 29, 2019
Ранее приобретенные билеты - действительны! #РПЛ #ВпередБыки pic.twitter.com/KM94xWqJ73
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