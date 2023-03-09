Петржела: «Если бы «Газпром» спонсировал Спартак, они бы выиграли десять чемпионств»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о спонсировании «Зенита» и «Спартака».

«Зенит» достиг превосходства в РПЛ благодаря деньгам «Газпрома». У кого больше ресурсов, тот и командует. Кто богаче: «Зенит» или «Спартак»? Конечно, сине-бело-голубы богаче красно-белых. Если бы «Газпром» спонсировал Спартак, они бы выиграли десять чемпионств. В футболе редко случаются чудеса, когда бедные команды обыгрывают богатых. Но «Спартак» нельзя отнести к бедным клубам. В их проект «ЛУКОЙЛ» вложил огромные деньги. Просто этими финансами плохо распорядились", — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. На втором месте — «Спартак» (37 очков). Замыкает тройку «Ростов» (35 очков).