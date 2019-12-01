Владимир Рыков: «Динамо» надо было больше забивать «Локомотиву»

Защитник «Динамо» Владимир Рыков после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче 18-го тура чемпионата России отметил, что победа была достигнута за счет того, что футболисты правильно играли и открывались.

— «Динамо» набрало сумасшедший ход. Насколько закономерен итоговый счет?

— Он закономерный. В первом тайме у «Локомотива» еще были силы, а во втором мы полностью его переиграли. У нас было очень много моментов и надо было больше забивать, чтобы второй тайм спокойно доводить до победы.

— За счет чего у вашей команды было большое преимущество во втором тайме?

— За счет того, что мы правильно открывались, правильно действовали. Плюс вышел быстрый Нжи, который использовал зоны. У него было достаточно моментов, чтобы забить.

— Решающий мяч был забит с пенальти, заработанный на эпизоде, который всегда на везение: попал мяч или не попал.

— У «Локомотива» тоже был пенальти. Не вижу ничего такого, чтобы забить с одиннадцатиметрового. Мяч попал в руку, а это фол.

— Что было после матча в раздевалке? Нам сказали, что футболисты танцевали.

— Никаких танцев не было. Просто все поздравили друг друга с победой.

— «Динамо» побеждает лидеров чемпионата: «Локомотив», «Ростов». Насколько это воодушевляет?

— Это приятно. Когда Новиков пришел на пост главного тренера, мы договорились, что команда идет от игры к игре и не смотрит на то, кто в соперниках. Это правильная ситуация. (Елена Григорьевская)

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