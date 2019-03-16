Владимир Федотов: "Горящие глаза и болельщики - гремучая смесь, которая приносит золотые очки"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов после победы над "Динамо" в матче 20-го тура премьер-лиги (1:0) остался доволен игрой команды. По его словам, эмоции били через край.

– Всех болельщиков с победой. Футболистов с победой. Непростой соперник. Мы об этом знали и к этому готовились, – приводит слова Федотова пресс-служба клуба. – Команда играющая, прилично выглядит по функциональным возможностям. Видна тренерская рука. Было непросто. Были отрезки, в которых соперник нас переигрывал. Прижимал нас к воротам, но мы достаточно уверенно оборонялись.

В некоторых эпизодах не хватало точной передачи при выходе из обороны. Но были и очень хорошие моменты в этих быстрых атаках. Мы могли после забитого гола увеличить преимущество. Тогда концовка была бы гораздо спокойнее и без нервов. А так счет скользкий, соперник комбинирует, любой рикошет или эпизод мог стоить потери очков.

Судейский вопрос мы не обсуждаем. Есть у них специальный орган, который рассказывает об этом. Они все там разберут, ответят на все вопросы. Хочу лишь сказать, что там не было никакого умысла. Слишком близко к нашей технической зоне находится боковая линия. И манера судьи – располагаться немного на расстоянии от линии. Когда я возвращался, подсказывал, то случайно задел его плечом. Он в этой ситуации не был инициатором. Был главный судья, который там, на мой взгляд, не поставил 11-метровый. Но это тоже мои эмоции. С той позиции, где был я, показалось, что было нарушение. Эмоции были через край.

Мы были в долгу перед болельщиками после обидного поражения с "Анжи". Тогда мы полностью владели преимуществом, создавали моменты, забили гол, но проиграли. Всегда говорю, что мы играем для болельщиков. Горящие глаза и сердца, поддержка болельщиков… Когда они соединяются, то получается гремучая смесь, которая приносит нам золотые очки.