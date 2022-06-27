«Локомотив» поздравил полузащитника Куликова с защитой магистерской диссертации

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов защитил магистерскую диссертацию на факультете физической культуры Московского государственного областного университета на отлично. Об этом информирует пресс-служба клуба.

«Магистр (Йода) Куля хорош не только в полузащите, но и в защите», — в шуточной форме поздравила Куликова пресс-служба «Локомотива».

В прошедшем сезоне Куликов провел 20 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.