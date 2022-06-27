«Локомотив» поздравил полузащитника Куликова с защитой магистерской диссертации
Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов защитил магистерскую диссертацию на факультете физической культуры Московского государственного областного университета на отлично. Об этом информирует пресс-служба клуба.
«Магистр (Йода) Куля хорош не только в полузащите, но и в защите», — в шуточной форме поздравила Куликова пресс-служба «Локомотива».
В прошедшем сезоне Куликов провел 20 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.
Источник: https://t.me/fclokomotiv
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