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«Локомотив» поздравил полузащитника Куликова с защитой магистерской диссертации

Алексей Еремин
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Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов защитил магистерскую диссертацию на факультете физической культуры Московского государственного областного университета на отлично. Об этом информирует пресс-служба клуба.

«Магистр (Йода) Куля хорош не только в полузащите, но и в защите», — в шуточной форме поздравила Куликова пресс-служба «Локомотива».

В прошедшем сезоне Куликов провел 20 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://t.me/fclokomotiv
Даниил Куликов
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ФК Локомотив (Москва)
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