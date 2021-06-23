Витория заявил, что последнее слово в трансферных вопросах «Спартака» будет за ним

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о трансферных планах клуба на лето.

«Нужно ли укреплять позиции правого защитника и опорника? Мы еще посмотрим, будем общаться со спортивным департаментом и примем решения. Последнее слово в этом вопросе будет за мной. Пока не хочется раскрывать все карты. Отмечу, что мы следили и за теми футболистами, которые вернулись из аренд. Они блестяще показали себя в своих командах. Тем не менее усиление состава будем стараться проводить с хирургической точностью. Те, кто сейчас находятся в нашем распоряжении, оставляют исключительно хорошее впечатление», — сказал Витория.

Португальский специалист отметил, что московский клуб произвел на него приятное впечатление.

«Я доволен командой. До своего приезда я знал, что «Спартак» отличная команда. Все то, что я увидел здесь, произвело на меня очень приятное впечатление. Хотел бы сказать поблагодарить всех работников клуба. Они нам помогают. На данный момент все просто безупречно. Я видел и базу в Тушино. Она мне тоже понравилась. Посмотрим, где будем тренироваться. Будем смотреть по ситуации. Нужно будет грамотно подойди к выбору места тренировок. Какую-то часть времени будем тренироваться здесь на базе, какую-то часть на стадионе», — добавил Витория.

По итогам сезона-2020/21 «Спартак» занял второе место в Тинькофф РПЛ. 24 мая главным тренером «Спартака» стал Руй Витория, который подписал контракт с клубом на 2 года. 51-летний португальский специалист сменил Доменико Тедеско, который покинул команду по окончании контракта.