Витория: «Болел за Россию, чтобы они прошли в плей-офф»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Франции и Португалии.

— Сборную Португалии ждет непростая игра с французами, но я верю, что на данный момент, эта команда может дать бой любому сопернику. Надеюсь, ребята подготовятся как следует и покажут хорошую игру. До этого болел и за Португалию, и за Россию, чтобы они прошли в плей-офф. Половина плана, к сожалению, не удалась, теперь надеюсь на Португалию.

Сборная России заняла 4-е место в группе B и лишилась шансов на выход в плей-офф Евро-2020.

Матч Португалия — Франция состоится 23 июня. Начало в 22:00 по московскому времени.