Ветерана «Спартака» Гаврилова не планируют выписывать из больницы

Член комитета ветеранов «Спартака» Александр Хаджи в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о сроках реабилитации экс-футболиста красно-белых Юрия Гаврилова.

«Речь о выписке пока вообще не идет. Никаких сроков пока нет. Инсульт — длительная и противная история. Хуже инфаркта», — сказал Хаджи «СЭ».

30 мая сообщалось, что 70-летний Гаврилов попал в реанимацию. Позже стало известно, что он перенес инсульт.

Будучи футболистом, Гаврилов выступал за «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и «Сатурн». В составе сборной СССР Гаврилов провел 46 матчей и забил 10 голов.