Венцеслав Христов: "Ничья с "Рубином" - положительный результат для "СКА-Хабаровск"

Нападающий "СКА-Хабаровск" Венцеслав Христов после матча 6-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:1) в интервью клубной пресс-службе отметил, что ничья является положительным результатом для его команды. Форвард в этой игре забил дебютный мяч за армейцев.

- "Рубин" в итоге отыгрался, забив в компенсированное арбитром время. Команда наверняка огорчена таким результатом.

- Он все равно положительный для нас. "Рубин" большой клуб, а Гекдениз Карадениз – очень большой футболист. Это он организовал гол у соперников. Матч был сложным, у "Рубина" были хорошие моменты, мы тоже старались не отставать и вели свою игру. Надеюсь, болельщики не сильно огорчены тем, что в итоге победа ускользнула от СКА.

- Вы вышли на замену и сразу – гол. Успели адаптироваться в новой команде, к новому городу, климату, часовому поясу?

- Не вполне. Если честно, немного тяжело – мой организм пока не привык к новому времени. Но выбора нет, надо привести себя в норму - скоро нам играть в Санкт-Петербурге и нужно помогать команде.