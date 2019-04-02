Василий Кикнадзе: "Совершенно случайно оказался на посту гендиректора "Локомотива"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе признался, что назначение случилось неожиданно. Он в конце декабря прошлого года сменил Илью Геркуса.

- Совершенно случано оказался на этом посту, - сказал Кикнадзе в эфире "Россия 24". - Ситуация сложилась так, что нужно было это сделать. Прежде чем что-то говорить мне нужно было просто разобраться, что происходит. Вид деяльности несколько, скажем так, другой по сравнению с тем, чем я занимался раньше. Сейчас более-менее стал разбираться, вошел в курс дела, что происходит в клубе.