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Новосельцев оценил игру Дзюбы и Смолова в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Зенита», «Ростова» и сборной России Иван Новосельцев прокомментировал игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и игрока «Динамо» Федора Смолова.

«Ребята уже много лет выступают в лиге, и все знают их сильные качества. Как и у каждого футболиста, у них есть спады и подъемы. Разные бывают ситуации: один тренер тебе доверяет, другой — нет, все относительно. И не стоит забывать, что ребята взрослеют, а позиция нападающего подвержена самой большей ротации и омоложению, в отличие от защиты», — цитирует Новосельцева «Газета.Ru».

Смолов забил два мяча в последних десяти матчах, Дзюба за этот же период также отличился один раз.

«Динамо» идет на третьем месте в таблице РРПЛ, набрав 41 очко. «Локомотив» занимает пятую строчку в чемпионате страны — 38 очков.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/04/24/22861298.shtml
Артем Дзюба
Иван Новосельцев
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
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9
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
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 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
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