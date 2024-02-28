Масалитин: «Матч «Динамо» — «Локомотив» может стать определяющим в борьбе за бронзу»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что каждая команда должна в оставшихся матчах сезона проявить максимум возможностей.

«От старта сезона будет зависеть много почти для всех — и вверху, и внизу таблицы. «Сочи» и «Балтика» сделали много приобретений. Матч «Динамо» — «Локомотив» может стать определяющим в борьбе за бронзу. Надо посмотреть, как команды подготовились, восприняли на сборах тренерские концепции. Через два-три тура станет ясно, у кого что получается. Понятно, что все с победы стартовать не могут, будут те, кто доволен, и те, кто нет. 12 туров — очень короткая дистанция, можно быстро провалиться вниз по таблице и не успеть выбраться», — цитирует «Газета.Ru» Масалитина.

После 18 туров «Краснодар» с 38 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» (36) занимает 2-е место. «Динамо» (32) располагается на 3-й строчке.