Масалитин: «100 процентов Абаскалю дадут доработать до конца чемпионата»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Масалитин считает, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль с большой долей вероятности доработает до конца сезона-2023/24.

«100 проценто, Абаскалю дадут доработать до конца чемпионата, никто его увольнять в случае поражения от «Зенита» не будет. Если не случится форс-мажора какого-нибудь там, поражения в шести-семи играх подряд. «Спартаку» надо показать себя в Санкт-Петербурге», — цитирует «Газета.Ru» Масалитина.

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.