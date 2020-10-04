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Валерий Карпин: «Судья сказал: «Идите отсюда». Я спросил: «Чего вы лыбитесь»? И он показал красную!»

18:55
Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов»
Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции прокомментировал поражение своей команды от «Сочи» (2:4) в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ.

— После матча вы подошли к судье, и он показал вам красную карточку. За что? — вопрос Карпину.

— У меня был конкретный вопрос — почему Козлову показывают карточку за игру высоко поднятой ногой, а игроку «Сочи» — не показывают. В ответ судья улыбнулся и сказал: «Идите отсюда». Я спросил: «Что вы лыбитесь, улыбаетесь?» И он показал мне красную! Ни агрессии, ни мата, не знаю, за что красная карточка, судьям нельзя задавать вопросы? Я и желтую не понимаю почему показали. Мы с резервным арбитром нормальным тоном абсолютно общались. За один и тот же фол нам желтую, а другой команде не дают. Интересно, что в рапорте напишут. (Гоша Чернов)

Сочи — Ростов

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