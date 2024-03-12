Карпин: «Из московских команд не звонят»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о своем будущем.

«Отвлекают ли меня звонки из московских команд? Не отвлекают, не звонят. Болельщики зовут обратно на автограф-сессии в какой-то клуб? Нет», — сказал Карпин.

«Ростов» после 20 туров РПЛ набрал 27 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата.