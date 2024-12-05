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Ковач: «Если бы через год ЦСКА назначил Березуцкого, я бы позитивно воспринял эту новость»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Валентин Ковач считает, что красно-синим через год можно будет пригласить главного тренера «Сабаха» Василия Березуцкого.

«Тренеру надо давать время на создание команды. Максимум три года, чтобы смог сформировать. При мне в ЦСКА был Морозов. Сначала все развалил, а потом три года собирал ее, чтобы попасть в премьер-лигу. Видимо, Николич пока не нашел ключи. Мы же не знаем, какие у него возможности. Футболисты хорошие есть, но пока не удается добиться результата.

Я не знаю, кого можно назначить главным тренером, если убрать Николича. Нужен человека, который действительно может поднять команду, который играл в ЦСКА, болеет за клуб. Березуцкий? Я двумя руками за него. Но ему нужно набраться опыта. Если бы через год его назначили, я бы позитивно воспринял эту новость. Думаю, он бы там порядок навел», — цитирует Legalbet Ковача.

Источник: Legalbet
Василий Березуцкий
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Динамо Мх – Рубин
 - : -
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Динамо – Химки
 - : -
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