Сапета: «Большие перспективы Тюкавина, на мой взгляд, никуда не делись»

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета оценил игру форварда бело-голубых Константина Тюкавина.

«Не нужно переживать на счет того, что Тюкавин стал меньше забивать. Не нужно на него давить и что-то плохое говорить. Думаю, у Кости все будет нормально. У него есть стержень и характер. Все знают, какую игру он может показывать. Поэтому большие перспективы Тюкавина, на мой взгляд, никуда не делись», — цитирует Legalbet Сапету.

В этом сезоне Тюкавин сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи.