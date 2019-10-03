Вадим Евсеев: «Спартак»? Я работаю в «Уфе» и доволен этим»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от встречи с «Ахматом» в матче 12-го тура чемпионата России. Команда из Башкортостана занимает шестое место в турнирной таблице.

— У нас в кои-то веки образовалась пауза — неделя между играми, — приводит слова Евсеева пресс-служба «Уфы». — Отдохнули, готовимся в рабочем режиме. За две недели было 4-5 игр, подходим к игре с «Ахматом» в боевой готовности.



Пришел Шалимов, у него свое видение игры, поэтому будет что-то новое. Мы можем только предполагать, как соперник будет действовать. Мы анализировали предыдущие команды Шалимова, к чему-то будем готовы, к чему-то нет.



— После матча «Уфы» со «Спартаком» Шамиль Газизов сказал, что не будет чинить препятствия, если московский клуб позовет вас главным тренером. Вам было бы это интересно?

— Я работаю в «Уфе», и я этим доволен.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр