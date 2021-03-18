Бохинен заявил, что уже чувствует себя частью ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен поделился впечатлениями от дебюта за армейцев в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (2:3).

«Когда ты уже проигрываешь и на поле нет одного игрока, тяжело входить в игру. Когда счет стал 3:1, нам стало нечего терять, мы пошли всеми силами вперед. Повезло с пенальти, удалость сократить отставание, но нам не хватило времени, чтобы отыграться. Надеюсь, что после паузы на матчи сборных я наберу лучшие кондиции. В игре с «Зенитом» было тяжеловато, мы были в меньшинстве, нагрузки стало больше, особенно на центральных полузащитников», — сказал Бохинен в интервью клубному YouTube-каналу.

Футболист добавил, что адаптировался к новому коллективу, а также поделился впечатлениями от болельщиков ЦСКА.

«Я счастлив быть в этой команде, чувствую себя частью ЦСКА. Адаптировался, общаюсь с иностранцами. Влашичем, исландцами, Чидерой Эджуке, которого знаю еще с Норвегии. Все ко мне относятся хорошо, мне комфортно. Конечно, атмосфера ощущается, особенно на скамейке. Ты видишь, как трибуны гонят команду вперед. Когда выходишь на поле, то больше сосредотачиваешься на игре, но на подсознательном уровне чувствуешь поддержку. Когда мы забили второй гол, болельщики погнали нас, это чувствовалось. Это важно», — добавил Бохинен.

Бохинен перешел в ЦСКА из «Стабека» в феврале 2021 года. 22-летний норвежец дебютировал в составе армейцев, выйдя на замену на 67-й минуте матча с «Зенитом».