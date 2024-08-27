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Малышев: «Глебов был в списке «Спартака», но мы не делали официальных предложений»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию об интересе красно-белых к полузащитнику «Ростова» Данилу Глебову.

«Данил действительно был в списке игроков, которых изучал наш спортивный директор. Официальных предложений мы не делали, на данный момент решений не принималось», — цитирует Малышева «РБ Спорт».

24-летний полузащитник выступает за «Ростов» с 2019 года. В текущем сезоне Глебов провел восемь матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро. Контракт Глебова с «Ростовом» рассчитан до лета 2028 года.

Источник: «РБ Спорт»
Данил Глебов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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