В «Спартаке» отреагировали на недовольство болельщиками ситуацией с Fan ID

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, как будет строиться работа клуба с болельщиками.

«Мы уважаем позицию болельщиков Fan ID. Да, это может идти в ущерб команде, но как говорят — красота требует жертв. Болельщики имеют полное право на такую принципиальность.

Мы посмотрим, какие будут предложения по техническому партнерству. Форма это не просто фанатская атрибутика, футболистам должно быть комфортно играть. Думаю, что вряд ли в следующем сезоне будет другой технический спонсор.

Решения по летнему турниру пока нет. Мы изучаем варианты», — заявил Зеленов.

Напомним, фанаты «Спартака» отказались от организованной поддержки на матчах клуба в знак протеста против введения Fan ID.