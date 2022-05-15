«Спартак» — «Зенит»: составы команд. Жиго и Дзюба остались в запасе

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«Спартак» примет на своем поле «Зенит» в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Литвинов, Рассказов, Хлусевич, Мозес, Пруцев, Мартинс, Игнатов, Промес, Соболев.

Запасные: Максименко, Свинов, Жиго, Толстопятов, Классен, Зобнин, Бакаев, Маркитесов, Сангатулин, Данисов, Шитов, Николсон.

«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Дуглас Сантос, Алип, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Сергеев, Юри Алберто.

Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Адамов, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Дзюба.